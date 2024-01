"Troppi disservizi. Applicate penali contro Geofor"

SANTA MARIA A MONTE

"Continui disservizi nella raccolta dei rifiuti ed enormi disagi causati ai cittadini di Santa Maria a Monte". "Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi", secondo la sindaca Manuela Del Grande, che batte i pugni sul tavolo e pretende da Geofor "un immediato cambio di passo". "In questi giorni – spiega Del Grande – in tanti hanno scritto agli uffici del Comune e a me per lamentare il pessimo servizio offerto da Geofor. Non sono assolutamente accettabili i continui disservizi registrati nelle scorse settimane. Giornate di mancato ritiro senza alcun

preavviso, intere strade saltate dagli addetti alla raccolta e nessuna spiegazione accettabile fornita dalla società".

"Abbiamo fatto di tutto per andare incontro alle esigenze di Geofor, apportando modifiche al calendario e agli orari di raccolta – aggiunge Del Grande – Da parte nostra c’è sempre stata la massima disponibilità e continuerà ad esserci. Dall’altra parte, però, i cittadini di Santa Maria a Monte hanno il diritto a un servizio adeguato e a vedere un paese decoroso. Non si possono saltare giorni di raccolta, per giunta dopo le festività, proprio quando i mastelli sono più pieni. Anche in questi giorni gli uffici del Comune si sono subito attivati per cercare di trovare una soluzione in accordo con Geofor. Abbiamo chiesto di organizzare un giro di recupero dell’organico, ma ci è stato negato e poi nessun’altra comunicazione o spiegazione ci è stata fornita".

"Per questo motivo l’amministrazione ha scelto di prendere provvedimenti contro Geofor – conclude la sindaca Manuela Del Grande – Scriveremo al gestore unico Retiambiente e all’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Costa, affinché siano applicate le penali previste dal contratto di servizi".