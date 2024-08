Treggiaia in festa sabato per San Bartolomeo. Cena di beneficenza

La parrocchia di Treggiaia ha organizzato le celebrazioni per San Bartolomeo, patrono della frazione pontederese. Una tradizione religiosa che si ripete da tempo ed è molta sentita nel borgo. L’appuntamento è per sabato prossimo, 24 agosto. Alle ore 19 è in programma una messa presieduta dal vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi. A seguire, dalle ore 20, si svolgerà una cena di beneficenza all’aperto, in via San Bartolomeo, nel cuore del paese. "Sono molte le adesioni raccolte per un momento nel quale tanti residenti e non solo si ritrovano, in una serata dove stare assieme è importante, per le famiglie e per l’intera comunità, riunita attorno a valori unitari", spiegano i promotori dell’iniziativa.