Tre Comuni finanziati. Lo sviluppo sostenibile

Volterra, Pomarance e Montecatini sono i Comuni che rientrano fra i progetti regionali di Toscana diffusa. Territori capaci di futuro, di paesaggi sostenibili, tesi a coesione e sviluppo e alla rigenerazione. Sono i 115 Comuni che ricadono nelle sei aree della Toscana Diffusa, fra cui l’Alta Valdicecina con i progetti che riguardano i Comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Valdicecina, e per i quali la giunta toscana ha appena approvato gli elenchi degli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) per circa 70 milioni nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne, ai quali saranno aggiunti altri 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6 milioni del Fse (Fondo sociale europeo): sono tutti interventi individuati in seguito a un percorso di confronto negoziale condotto tra le coalizioni locali e la Regione.

Le strategie territoriali saranno integrate anche dal Fondo per lo sviluppo rurale (Feasr) con risorse rafforzate dalle strategie dei Gal (Gruppi di azione locale) per un totale complessivo che arriverà a circa 120 milioni. Per l’Alta Valdicecina, nel dettaglio gli interventi riguardano la riqualificazione del parco della Rimembranza a Pomarance (valore economico, 317.500 euro), l’efficientamento energetico del padiglione alabastro del liceo artistico Carducci di Volterra (1 milione di euro è la cifra in ballo) e ancora interventi di efficientamento energetico nella frazione di Ponteginori, nel Comune di Montecatini Valdicecina, per un valore che ammonta a 91.797 euro.

Dopo un lungo percorso negoziale avviato nel 2022 tra la Regione e i Comuni per individuare gli interventi ritenuti prioritari e maggiormente coerenti con le strategie e finanziabili dai programmi regionali dei fondi europei, la giunta regionale ha approvato l’ammissione alla seconda fase di tutte le proposte pervenute dai territori che si concretizzerà nell’approvazione, entro gennaio 2025, delle strategie definitive. Entro il mese di ottobre i Comuni dovranno sviluppare le progettazioni e presentare quindi le domande per il finanziamento degli interventi che, una volta ammessi al finanziamento stesso, sostanzieranno l’attuazione delle strategie, sulla base delle quali si procederà alla stipula degli accordi di finanziamento tra la Regione e le singole aree.