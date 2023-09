Trasporto scolastico a San Miniato: ecco le tappe della riattivazione Il 15 settembre riprende il servizio di trasporto scolastico a San Miniato. Venerdì sarà attivato il servizio di andata per tutte le scuole, lunedì 18 il ritorno pomeridiano. Nella settimana 15-22 settembre nessun ritorno antimeridiano per le classi prime. Il 25 settembre ritorno pomeridiano per le scuole dell'infanzia e le classi prime.