Trasporti, il piano per le persone in difficoltà

La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera ha indetto un avviso per la co-progettazione e realizzazione di un modello integrato di trasporto sociale e trasporto per persone con fragilità socio-economica. Il progetto si compone di due moduli. Il modulo A prevede la realizzazione di un servizio di mobilità assistita con la presenza di accompagnatori su mezzi idonei e attrezzati in grado di: garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche. Il servizio è finalizzato a permettere la frequenza a scuole superiori, centri diurni, ospedali, altri servizi socio sanitari e luoghi per la realizzazione di specifici progetti di socializzazione. Il modulo B prevede l’organizzazione di una rete di trasporti per la presa in carico dei soggetti con fragilità socio-economica, al fine di garantire l’equità di accesso ai cicli di prestazioni terapeutiche del sistema sanitario regionale.