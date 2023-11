Traffico di droga. Banda sgominata

Un gruppo - composto da un 48enne marocchino, con ruolo apicale, e da altre due persone - era radicato a Torino e provincia, con collegamenti anche nella nostra zona, in provincia di Pisa. Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Torino, con la collaborazione di unità operative di altri repartiha arrestato, su ordine della magistratura, 12 cittadini del Marocco gravemente indiziati di far parte di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (principalmente hashish). Nell’ambito di questa su due distntin gruppi, sono stati scoperti 223 kg di hashish, già confezionati ed altri 163 kg in un deposito. Quantitativi sequestrati che, se immessi sul mercato al dettaglio, avrebbero potuto generare introiti illeciti per oltre 11 milioni di euro.

C. B.