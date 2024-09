Tradizioni Due settimane per brindare

TERRICCIOLA

Quattro giorni di appuntamenti. Musica, spettacoli, animazione e tante delizie da gustare. Sono i due fine settimana della Festa dell’uva e del vino a Terricciola, in programma oggi e domenica e il 21-22 settembre. Gli eventi si svolgeranno principalmente all’interno dell’ampio Parco comunale di via Roma, dove verrà allestito anche il Ristorante Contadino, che sarà aperto il sabato sera e la domenica, a pranzo e a cena. Il format della festa, organizzata dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Pro Loco, il Comitato La Rosa, Polisportiva Terricciolese, Terricciola Wine, Gruppo Folkloristico Monterosso e l’associazione nazionale Città del Vino, è stato rinnovato rispetto alle precedenti edizioni, ampliando l’offerta ai visitatori con la volontà di soddisfare le esigenze del pubblico di ogni età: dagli show per bambini al cabaret e karaoke, dalla serata Insomnia-discoacropoli d’Italia fino alla battaglia in vernacolo tra pisani e livornesi.

Ecco i primi appuntamenti: la 58esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino aprirà i battenti oggi alle 16 con la cerimonia inaugurale. Nel parco comunale di via Roma numerosi stand al coperto con i vini delle cantine di Terricciola e prodotti tipici del territorio accoglieranno i visitatori insieme al mercatino che si svilupperà nelle vie del borgo. Alle 19.30 prenderà il via la cena al Ristorante Contadino, quindi dalle 21.30 la serata musicale con Giuliano Music Live. In contemporanea, per i più giovani e gli amanti della dance, in piazza Matteotti andrà in scena l’evento organizzato dallo staff dell’Insomnia-discoacropoli d’Italia: alla consolle Thomas T., Mario Scalambrin, Antonio Marki e Alessandro Tognetti, vocalist Antonio Velasquez. Nella giornata di domani gli stand nel borgo e nel Parco comunale apriranno alle 10, mentre dalle 12.30 sarà possibile pranzare nel Ristorante contadino, dove alle 15.30 inizierà lo show di Zero Positivo, con piano bar, musica e karaoke. Spazio anche al divertimento per bambini, dalle 16.30 con Pallina Animation. Alle 19.30, poi, l’apertura del ristorante all’interno del parco. Alle 21.30 viaggio tra i grandi successi musicali del passato con il concerto di Jelly Rolls.