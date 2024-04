Tosi presenta la squadra: "Ascolteremo i cittadini"

CASCIANA TERME-LARI

La lista civica svela i primi temi della campagna elettorale. Alessandro Tosi, 69 anni di Lavaiano, imprenditore, è il candidato sindaco di Casciana Terme Lari alla guida della lista civica Il Melograno. Tante le proposte, che durante la sua presentazione come candidato, sono emerse: dalla valorizzazione del territorio, al risanamento delle Terme, al recupero dei sentieri e dei borghi, ala particolare attenzione verso i più deboli, alla raccolta dei rifiuti, fino alla riqualificazione della zona industriale di Perignano .Molti i temi sul piatto, dalla terme al turismo, passando dalla cultura ai temi sociali. "Non è importante avere un bilancio con tante risorse a disposizione, se si lasciano per strada tutti i problemi irrisolti – ha detto il candidato sindaco – la cosa importante è invece ascoltare i cittadini e i loro bisogni. Questo è quello che noi cercheremo di fare".

Tosi si è soffermato sulle piccole manutenzioni, sulla valorizzazione delle vie di accesso al Comune E ancora, rilancio e riqualificazione della zona industriale di Perignano, uno spazio giochi per evitare ai ragazzi di trasformare le piazze in campi di calcio, spazi adeguati per i cacciatori, l’installazione di semafori intelligenti in luogo dei dossi dissuasori e un sistema di videosorveglianza per la sicurezza degli abitanti. "Modificheremo il sistema della raccolta dei rifiuti – ha concluso Tosi – valutando il ricorso parziale alla raccolta a cassonetto per un singolo rifiuto, la carta, che risulta essere il più inquinante soprattutto nelle giornate ventose, con un risparmio di 200mila euro. In più, valuteremo di passare allo spazzamento manuale e di conseguenza all’assunzione di dieci dipendenti che andrebbero a sostituire la spazzatrice meccanica, il cui costo attuale è pari a 400mila euro".