Torna l’Officina del gioco. Un fine settimana intenso

Non capita certo spesso di avere delle autorità del settore disponibili a spiegare i “trucchi del mestiere” e a “far luce” sui più reconditi meandri dell’immenso mondo dei boardgame moderni. Invece l’associazione Giochi in circolo ci è riuscita in questo fine settimana con eventi in programma oggi e domani nei locali del Circolo operaio di Fornacette. Ecco “Officina del gioco”, una due giorni di assoluto spessore per tutti gli amanti e gli aspiranti inventori di giochi da tavola. In questa kermesse che ha un programma serrato, ma che si preannuncia molto divertente si potranno play-testare prototipi. Ad impreziosire l’evento anche due talk dannatamente interessanti. Il primo dal titolo “Essere pubblicati non è un diritto. Come funziona il mercato del gioco e il rapporto fra autori ed editori” si terrà oggi alle ore 11.30 e vedrà la presenza di ospiti come Mario Cortese, Fondatore e amministratore di DungeonDice.it, GateOnGames e DungeonStore, nonché streamer e podcaster su Twitch, e Marco Valtriani, autore di giochi party/family. Il secondo talk in cartellone per domani sempre alle 11.30 sarà tenuto da Francesco Stefanacci, Fondatore della Space Otter Publishing, autore di giochi ed esperto e consulente di progetti di crowdfunding e Luigi Ferrini, autore freelance.