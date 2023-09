Torna "Bacco, Palaia e Venere" Vino, amore e voglia di divertirsi

PALAIA

Vino, amore e voglia di stare insieme e divertirsi. Domani sera, dalle 19, torna nel centro del paese Bacco, Palaia e Venere con artisti di strada e degustazioni. Protagonista il vino e le eccellenze del territorio, birre artigianali e prodotti locali tutti da gustare. Numerose le attività commerciali che offriranno menù in modalità street food, per poter passeggiare liberamente nel borgo con calice e sportina, godendosi i molti spettacoli musicali e di intrattenimento che si alterneranno per tutta la serata. "La festa – dice il sindaco di Palaia, Marco Gherardini – è nata dalla volontà di animare il borgo in modo semplice, conviviale e spensierato, promuovendo le eccellenze del nostro territorio e dando ampio spazio alle originali performances di bravissimi artisti che animeranno le strade e le piazze del paese".

Tra gli appuntamento, la sfilata nel borgo della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia con le majorette, le melodie degli allievi dell’accademia Il Pentagramma di Forcoli e l’atmosfera più intima e d’autore del duo Riego nel giardino del palazzo comunale. Non mancheranno momenti di giocoleria dedicati ai più piccoli con lo spettacolo di Paco Paquito. Travolgente sarà la performance della Second Line Street Band tra balli e musica dal vivo e poi tanto divertimento e fantasia con la cantastorie e il cartomante, trampolieri, ballerine itineranti e la coinvolgente esuberanza dello spettacolo Chromaticka della Drag Queen. Ad arricchire ancora di più la serata anche il mercatino artigiano, l’esposizione di auto d’epoca nei pressi della Porta Fiorentina e un avvincente Escape Game, gioco di ruolo dal vivo, in tema con la festa e dedicato ai piaceri della vita. Per tutta la sera attivo il bus navetta da Partino.

l.b.