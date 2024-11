Topi alla primaria Giusti. Dopo il sopralluogo Asl il sindaco chiude la scuola

PONSACCO

"Escrementi di roditori e carenze di pulizia dei locali". Il verbale dell’Asl Toscana nord ovest alla scuola Primaria Giusti di Ponsacco non lascia spazio a interpretazioni. Così, dopo il sopralluogo di ieri mattina del personale dell’igiene pubblica dell’Asl, il sindaco Gabriele Gasperini ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura della Giusti per quattro giorni, da oggi a lunedì compreso "per l’esecuzione di attività di pulizia straordinaria, derattizzazione e sanificazione". Secondo quanto dichiarato dal sindaco l’Asl sarebbe intervenuta alla Primaria di Ponsacco dopo essere stata "chiamata da qualche genitore". "La Asl ha relazionato alcuni problemi – sempre le parole del sindaco Gasperini – e ha suggerito la chiusura".

"Rilevata pertanto la necessità di adottare un’ordinanza contingibile e urgente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di salubrità dei locali adibiti a scuola Primaria e dell’Infanzia Giusti – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco e pubblicata ieri all’albo pretorio del Comune – procedendo alla chiusura dello stesso edificio scolastico per dar modo alle

ditte, che saranno incaricate, di eseguire le attività di pulizia straordinaria, derattizzazione e sanificazione. Si ordina la sospensione delle attività didattiche. La sospensione nelle suddette date delle attività di produzione e distribuzione dei pasti per la refezione scolastica all’interno della cucina dello stesso edificio".

Nella stessa ordinanza il sindaco Gasperini dispone che "il dirigente scolastico provveda all’esecuzione della presente ordinanza" e che "il legale rappresentante della società Elior Ristorazione provveda all’esecuzione della presente ordinanza, sospendendo la distribuzione dei pasti per la refezione scolastica nell’edificio in argomento".

Nel comunicato divulgato mercoledì il Comune rendeva noto che "gli uffici comunali competenti erano già stati interessati della vicenda" relativa alla presenza di topi alla Giusti "con comunicazione della segreteria dell’Istituto Niccolini in data 8 novembre e immediatamente si sono attivati per la valutazione, il controllo e la risoluzione della

problematica della presenza di topolini all’interno del plesso scolastico investendo la Ditta incaricata degli interventi di derattizzazione". La stessa società che effettua controlli periodici e programmati nel corso dell’intero anno scolastico in tutti i plessi e pertinenze degli stessi. "Dal confronto tra il sindaco e la dirigente scolastica – scriveva ancora il Comune mercoledì – è emersa la volontà di potenziare ulteriormente l’attività di contrasto al fenomeno. Tale attività di controllo e contrasto andrà avanti per qualche altro giorno". Ieri l’arrivo della Asl.

g.n.