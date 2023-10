"Tombe allagate. Segnalazioni a vuoto"

Nuovi problemi per il cimitero comunale di Pontedera. Se da una parte sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’ala monumentale, quella che per anni ha visto crollare pezzi di tetto con tanto di chiusura di alcune aree, ora spunta un nuovo problema: gli allagamenti. A segnalarli è Umberto Ambrosio che dal 4 agosto ha la madre sepolta nel camposanto cittadino.

"Dopo aver presentato diverse segnalazioni in cui richiedevo chiarimenti riguardo ad alcuni allagamenti avvenuti nei giorni scorsi sopra a decine tombe, ho avuto conversazioni sia telefoniche che personali con i responsabili degli uffici comunali competenti – racconta Ambrosio – Mi hanno spiegato che la giustificazione per questi allargamenti sarebbe il riporto di terra, un processo considerato normale, ma è proprio questo che sto contestando visto che con poche ore di pioggia, sopra alle tombe si sono create pozzanghere d’acqua di diversi centimetri di profondità".

Disagi che si sono presentati con le prime piogge autunnali dei giorni scorsi e che si stanno ripresentando quasi quotidianamente.

"Nella mattina di mercoledì 25 ottobre – aggiunge il cittadino – dopo aver inviato un messaggio con le relative foto allegate, sono stato contattato dall’ufficio tecnico che mi ha assicurato di risolvere il problema entro la fine del pomeriggio, cosa che non è avvenuta. Auspico che questo problema venga risolto al più presto e soprattutto che vengano attuate delle contromisure affinché non si ripeta in occasione delle prossime giornate di pioggia".

Un auspicio che ora, più che mai, si fa urgente visto che la prossima settimana i cimiteri saranno frequentati da molti parenti che andranno a trovare i propri cari in occasione delle festività.