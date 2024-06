Tica, ai nazionali Uisp valanga di medaglie

Ventuno ori, quindici argenti e venti bronzi. Tornano dai campionato nazionali Uisp di ginnastica ritmica di Zola Predosa le atlete della Ginnastica Tica di via Livornese a Crespina Lorenzana con un medagliere composto da cinquantasei "pezzi pregiati". Guidate dalle teciche Erika Panicucci, Lisa Lemmi, Giulia Vecchia, Ylenia Barsotti, Antonella Mucelli, Chiara Pianorini e Lisa Cerri, le atlete di ogni età e categoria si sono fatte valere a livello nazionale.

Questi i loro nomi: Matilde Aliberti, Caterina Spadavecchia, Diletta Romboli, Marta Nocelli, Aurora Lazzeretti, Valentina Rossi, Emma Menci, Giorgia Bartoli, Giada Perini, Giulia Petroni, Maria Vittoria Veroni, Virginia Noè, Sofia Marazzato, Viola Gaggini, Cecilia Romano, Sofia Di Donato, Sara Cardillo, Rachele Bondani, Virginia Gasperini, Alice Filippeschi, Caterina Falchi, Chiara Menciassi, Vittoria Bianchi, Asia Galeassi, Dalia Galeassi, Olivia Autorino, Ginevra Gasperini, Zoe Mancini, Viola Baesso, Benedetta Leone, Erika Melai, Emma Giachetti, Noa Marinelli, Ginevra Tocchini, Emily Cuomo, Asia Tortorelli, Greta Campisi, Aurora Tampucci, Debra Giorgi, Aurora De Vita, Sofia Minardi, Ambra Di Donato, Sofia Corsi, Rosalyne Palumbo, Eleonora Francia, Giulia Gemignani, Camilla Verri, Ambra Vathi, Amelia Vathi, Alessia De Marchi, Rachele Ferrucci, Chiara Susini, Anita Ribechini, Emily Scappa, Eva Barsotti, Carlotta Baldereschi, Chiara Natalizio, Nicole Selmi, Giulia Del Vita.

Ottimi risultati, frutto del buon lavoro in palestra e della costante passione che contraddistingue queste giovanissime e giovani atlete. Sedici giorni consecutivi di gare, grande impegno fisico e mentale. Tra le esordienti/allieve sono state nove le ginnaste alla loro prima esperienza in un campionato nazionale. "In generale non possiamo proprio lamentarci – dicono dalla Ginnastica Tica – tante medaglie, tanti sorrisi, tanti abbracci, qualche lacrimuccia ma soprattutto tanto amore e tanta passione, che è quello che ogni giorno proviamo a trasmettere. E ora in bocca al lupo per i ginnasti e le ginnaste delle sezioni di artistica che parteciperanno ai campionati italiani Fgi di Rimini il prossimo fine settimana".