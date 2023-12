Al teatro comunale di Capannoli il ricco cartellone "Ti ho visto che pensavi" apre l’anno con due spettacoli da non perdere dedicati ai più piccoli e a chi ama la musica. Domenica 7 gennaio, alle 16, spazio ai bambini, alle stelle e al divertimento con i burattini dell’associazione Il Gabbiano che porteranno in scena "A lume di stelle", uno spettacolo che racconta la storia di Galileo Galilei. Alla fine dell’evento saranno estratti i premi della lotteria di befana, i cui biglietti sono ancora disponibili per chi volesse tentare la fortuna. Sabato 13 gennaio, alle 21.30, ci sarà un appuntamento dedicato alla musica con Dome la Muerte, una delle icone del rock e della controcultura italiane, fresco vincitore del Premio Ciampi alla carriera. L’artista sarà sul palco per presentare il suo libro "Dalla parte del torto. Una storia hippie punk e rave " (agenzia X), ma non farà mancare qualche intermezzo musicale. Ad intervistarlo uno dei giornalisti musicali più preparati in Italia, Luca Doni. È già possibile prenotare i biglietti per la serata a prezzo speciale di 10 euro. (riduzioni e abbonamenti comunque validi). Nel foyer del teatro è ancora possibile visitare la mostra di Marco Bichisecchi, ad ingresso libero e gratuito. Per info sugli spettacoli e la lotteria di befana: 3294199243.

La.Ma.