Territorio e inclusività: "Un campeggio sociale"

Un accordo con al centro l’impegno interistituzionale per accompagnare il programma di investimenti e gestione necessari alla realizzazione di un nuovo campeggio a Roffia. Nello specifico, il protocollo – fra Comune di San Miniato, Sds e Regione Toscana – è finalizzato a individuare le migliori forme di collaborazione fra le parti per la realizzazione del progetto e per a promuovere una gestione del campeggio nella quale siano coinvolte persone in condizione di disabilità o con limitazioni dell’autonomia in carico ai servizi della Sds.

L’intesa è stata siglata nei giorni scorsi. E l’adesione dell’amministrazione Giglioli si basa su un punto chiave: promuovere opportunità e percorsi di inserimento sociale e lavorativo a favore di persone con disabilità "impegnandosi a orientare in tal senso le attività ricettive e turistiche", anche in collaborazione con enti del terzo settore e altri enti senza fini di lucro con finalità sociale. Del resto il Comune di San Miniato ha tra le proprie politiche prioritarie "quella di incentivare lo sviluppo del territorio – si legge – ed in particolare di incrementare il turismo di qualità in una ottica di sostenibilità e accessibilità". Quali azioni si impegna a fare la giunta nell’ambito di questa intesa?

Il Comune si impegna a effettuare gli atti necessari per l’acquisto delle aree indicate in premessa e attribuire alle stesse la destinazione urbanistica adeguata alla ricettività all’aperto e in particolare a procedere alla realizzazione di un campeggio. Ma San Miniato si impegna anche a coinvolgere il mondo del volontariato, a definire e implementare le sinergie con le vicine attività che si svolgono nel Bacino di Roffia ed in particolare con quelle afferenti all’attività remiera, con particolare riferimento agli obiettivi specifici del campeggio con finalità di inclusione sociale. Fra gli impegni c’è poi quello di sostenere un rapporto di collaborazione finalizzato all’utilizzo della struttura ricettiva durante le diverse iniziative sportive e culturali che si realizzano nel territorio, e di promuovere l’organizzazione di campus giovanili durante i mesi di bassa affluenza turistica. La Regione si impegna in particola re individuare eventuali forme di sostegno alla progettazione e alla realizzazione degli investimenti pubblici.

