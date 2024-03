"Terme, il passaggio al pubblico degli immobili"

Continua il tour di incontri di Chiara Ciccarè, candidato sindaco per il centrosinistra, per incontrare la comunità locale e, presentare le proprie proposte di governo del territorio "con l’obiettivo – dice – di arricchire il programma grazie agli spunti e alle idee che arrivano dai cittadini che partecipano". Intanto, Ciccarè evidenzia la bontà del lavoro emerso dai laboratori di idee della settimana appena conclusa: "Le Terme sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo in chiave turistica del territorio comunale – sottolinea –. La cittadinanza ne è pienamente consapevole e ha fornito un fondamentale contributo del quale faremo tesoro nel portare avanti i nostri obiettivi: in primis un piano di rilancio della società di gestione con apertura ad un partner privato, da selezionare in modo trasparente con gara. È altrettanto importante e non rinviabile che gli enti pubblici acquisiscano la proprietà degli immobili e investano nella loro riqualificazione". Stasera al circolo Arci di Casciana Alta, a partire dalle 21.30 si terrà il laboratorio di idee aperto su "Ambiente e decoro urbano". Martedì alla stessa ora, al Teatro di Lari la cittadinanza sarà invece chiamata a confrontarsi sul focus "Urbanistica a territorio". Mercoledì e giovedì doppio appuntamento dedicato alle tematiche inerenti "Associazionismo e volontariato".