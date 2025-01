Tenta di scippare una ragazza. Paura in centro e in pieno giorno

ORENTANOPaura, in pieno centro e in pieno giorno a Orentano per un tentato scippo ai danni di una ragazza che, per difendere la borsa è caduta per terra. E’ successo poco prima delle due del pomeriggio a Orentano, davanti alla panetteria. Pieno giorno e pieno centro. La notizia è stata riportata sulla pagina social Orentano in piazza da Paolo Del Seta, politico esponente della coalizionme di centrodestra e in passato anche consigliere comunale. "Ieri, intorno alle 13,45, davanti al panificio in paese – il post di Del Seta – è stata strattonata una ragazza da dietro nel tentativo di strapparle la borsa facendola cadere. Il tipo lei non ha potuto riconoscerlo perché aveva il cappuccio in testa e visto che non è riuscito nel suo intento si è dileguato velocemente. È stato informato il sindaco e le forze dell’ordine.... ma state attenti perché può capitare a chiunque".

Nessuno ha visto e sentito niente. La ragazza, stando a quanto si apprende, non ha riportato traumi o ferite gravi. Solo tanto spavento per quanto accaduto. E’ riuscita a non farsi derubare, ma è rimasta molto scossa. In zona ci sarebbero telecamere di videosorveglianza di alcune attività ed esercizi pubblici. Le immagini potrebbero aiutare a individuare il malvivente anche se, in casi come questi, con cappuccio e magari il volto mezzo coperto da maglioni e sciarpe, è difficile poter risalire alla sua identità.