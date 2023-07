Teatro, un pieno di spettacoli Utopia del buongusto, tre serate tra comicità e opera buffa

Un pieno di appuntamenti da stasera a domenica tra la Valdera e la Valdicecina per il festival Utopia del Buongusto edizione 2023, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Ecco gli appuntamenti in programma a Calcinaia, Pontedera e Castellina Marittima. Si parte stasera alle 21.30 al Museo della bicicletta, Fornacette, Calcinaia, dove Guascone Teatro presenta “Storie a pedali”. Da un’idea di Andrea Kaemmerle che lo interpreta insieme ad Andrea Barsali (chitarra), Luca Guidi (chitarra e voce), Giulia Pratelli (chitarra e voce), Adelaide Vitolo (voce). Lo spettacolo a ingresso gratuito sarà un viaggio tra grandi canzoni ed aneddoti, pedalando con il cuore e la memoria per onorare uno spazio che ha visto grandi imprese dei nostri maggiori campioni della bicicletta. Sabato invece, al Parco Fluviale de La rotta, Pontedera, Guascone Teatro presenta “L’Angelo sbagliato”. Monologo alcolico senza pregiudizi di Marco Fiorentini e Federico Malvaldi, con Marco Fiorentini e Bernardo Sommani (chitarra e voce). Drammaturgia di Federico Malvaldi. Lo spettacolo, a pagamento, dimostra che non tutti gli angeli sono fatti per vivere fra le nuvole. Infine domenica alle 18 alla Cava di Piero, Castellina Marittima, LeDueDiNotte presentano “Prese d’aria”, opere classiche prese alla leggera di e con Valentina Grigò e Pamela Larese (eccezionalmente il costo del biglietto è 4 euro). Sarà un pomeriggio speciale, l’occasione per scoprire un angolo di Toscana, conoscere altri spettatori durante una passeggiata di 10 minuti lungo una strada sterrata e incontrare due artiste dall’immensa energia. Prese d’Aria è un’opera delle opere, oppure un’opera buffa che mette in scena con umorismo gentile e sfrontato il mondo stesso dell’opera.