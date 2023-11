Teatro Stagione al via, L’arte della commedia

PONTEDERA

Fausto Russo Alesi adatta, dirige e interpreta, insieme ad una potente compagnia di attori, L’arte della commedia, manifesto del teatro concepito dal Maestro Eduardo De Filippo e traduzione in prosa delle sue battaglie per le sorti del teatro parallele alle fatiche personali e senza aiuti delle Istituzioni, per l’apertura del Teatro San Ferdinando di Napoli. Lo spettacolo va in scena al Teatro Era oggi e domani alle 21. Un testo magistrale, di ampio respiro e straordinariamente imperfetto come imperfetto è l’essere umano alla ricerca della sua identità, del suo bisogno di tutela, del suo diritto di esistere.

Scritta nel 1964, la commedia affronta le problematiche e incandescenti questioni del vivere quotidiano e delle relazioni private e pubbliche tra gli esseri umani, mettendo una lente d’ingrandimento sul rapporto contradditorio tra lo Stato e il teatro, sul ruolo dell’arte e degli artisti nella nostra società e sulla mortificazione e la censura della cultura. Attraverso un’ambigua, tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo, rivendicando con forza la funzione del teatro di insinuare il dubbio nello spettatore attraverso interrogativi irrisolti, Eduardo si fa risuonatore universale del nostro rapporto con il potere. Lo spettacolo è una produzione Teatro di Napoli, Teatro della Toscana, Teatro di Roma e Elledieffe. Sul palco: Fausto Russo Alesi, David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman e Davide Falbo. "Proprio nell’incontro scontro tra tutti i protagonisti della commedia penso stia il segreto del Teatro, ed è per questo che ho scelto e ho voluto con me una meravigliosa compagnia di artisti - dice il regista e attore Alesi - tutti potenziali capocomici, generazioni a confronto, ognuno con il suo differente percorso personale di amore e dedizione per il teatro, l’unione di forze che cercano giornalmente di far sopravvivere un senso e che cercano di portare in scena, tra mille fatiche, la numerosa compagnia teatrale che hanno nell’anima". Biglietti su vivaticket.it.