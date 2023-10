"Teatro Era: Un Grande Contenitore Vuoto"

"Dov’è finita la ricerca e la sperimentazione teatrale? Perché non si fa formazione teatrale? Ma il disastro maggiore è rappresentato dalla chiusura del rapporto con le scuole. Il Teatro Era è aperto 20-30 giorni all’anno e così si rischia che diventi un grande contenitore vuoto che viene utilizzato per il 10% delle sue potenzialità". Al termine della presentazione della prossima stagione teatrale 202324 ha preso la parola Roberto Cerri, presidente dell’Università della Terza e del Tempo libero. "Qui, oggi, si fa a fatica teatro commerciale – dice Cerri – si ospitano poco e malvolentieri le associazioni teatrali locali e si tiene chiusa la struttura per 300 giorni all’anno se non come sala prove per compagnie che poi esprimono altrove il loro valore, senza alcuna ricaduta sulla città. Si usa poco la sala grande, un po’ la sala prove e mai in estate l’anfiteatro. E allora apriamola di più, apriamola 7 giorni alla settimana dalle 9 alle 24, apriamola a chi vuol fare teatro, a chi produce cultura, facciamo formazione, lavoriamo con le scuole. Perché piange il cuore a vedere questo mega edificio maltrattato e chiuso".

l.b.