Teatro di Capannoli "Ti ho visto che pensavi!"

Sabato 18 novembre si apre la nuova stagione del teatro comunale di Capannoli "Ti ho visto che pensavi!" e promette un cartellone ricco di appuntamenti di alto livello. "Non solo una diversificazione tra prosa, commedia, teatro bambini, concerti, incontri culturali e mostre d’arte per un totale di circa 30 appuntamenti, ma la presenza di artisti di caratura nazionale e addirittura internazionale- spiega il direttore artistico Andrea Lupi- Tra i tanti appuntamenti segnaliamo gli incontri culturali con Federico Maria Sardelli, musicista e direttore d’orchestra noto a livello internazionale ma anche sagace vignettista, il mito underground Dome La Muerte, intervistato da Luca Doni. Per il teatro di narrazione la bravissima Elisabetta Salvatori, per la prosa si va dal reading di Dario Marconcini e Giovanna Daddi, nomination premio Ubu, allo storico Teatro dell’Aglio con la sua "Locandiera", mentre per la musica tre nomi internazionali in esclusiva per il centro Italia: Dayna Kurtz, Clive Carrol, Tim Sparks. "Ci saranno anche ben 8 spettacoli la domenica pomeriggio per i bambini e le famiglie".

Durante la stagione non ci saranno solo musica e teatro, ma anche arte, con mostre che arricchiranno il foyer, curate da Paolo Salvadori.

"Inaugureremo con le opere di Marco Bichisecchi, a Gennaio sarà la volta dei labronici Federico Maria Sardelli e Capras. Il ciclo si concluderà a primavera con l’artista Hana Vlkova". Il pubblico potrà partecipare agli spettacoli grazie a un abbonamento, che quest’anno offre tre diverse opzioni: un carnet di 10 ingressi, un free pass per tutta la Stagione e uno Young pass dedicato ai giovani dai 16 ai 26 anni.

"Vi aspettiamo sabato 18 alle 21.30 con l’omaggio a vent’anni dalla sua scomparsa a Giorgio Gaber, uno che di teatro, di canzone e di ironia ne sapeva qualcosa- conclude Lupi- sarà una stagione per per ridere, emozionarsi e pensare". Per info:3294199243, [email protected].

Laura Martini