Teatro Da Eva a Ballantini sul palco del Verdi

Santa Croce sull’Arno si prepara ad accogliere due imperdibili appuntamenti teatrali dedicati al teatro d’innovazione, che animeranno il palco del Teatro Verdi nei prossimi mesi. Mercoledì 5 marzo alle ore 21 sarà la volta di Eva diario di una costola: Lo spettacolo vedrà protagonista la talentuosa Rita Pelusio, autrice insieme ad Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci e Riccardo Piferi. Sul palco prenderà vita un’inedita Eva, rappresentata come una donna minuta, nuda e coperta soltanto da una massa di capelli che le fa da vestito. Il simbolico morso alla mela si trasformerà in un atto di ribellione e di consapevolezza, difatti ciò che verrà raccontato è che non è il frutto proibito a essere peccato ma la paura di oltrepassare i confini imposti, facendo riflettere sulla necessità di disobbedire per cambiare, in un mondo in cui troppo spesso si accettano regole e limiti senza metterli in discussione.

Ma non è tutto, il secondo appuntamento della rassegna si terrà martedì 15 aprile e vedrà protagonista Dario Ballantini con Ballantini e Petrolini, in un viaggio nella comicità italiana attraverso la riscoperta delle macchiette più celebri create dal grande Ettore Petrolini, il trasformista livornese noto per la sua capacità di mutare aspetto in modo straordinario. In un suggestivo gioco teatrale, Ballantini si trasformerà davanti al pubblico utilizzando un camerino aperto per mostrare i trucchi e le tecniche del mestiere, riprendendo i metodi artigianali del teatro di Petrolini in uno spettacolo che sarà un omaggio alla tradizione della comicità italiana, rivelando quanto il maestro romano sia stato un precursore della modernità e abbia influenzato generazioni di interpreti. Parallelamente agli spettacoli in cartellone, proseguirà l’intensa attività di formazione e produzione di Giallo Mare, che come da tradizione porterà avanti i corsi di formazione teatrale Achab, rivolti sia a ragazzi che ad adulti. Per tutti gli spettacoli della rassegna, il biglietto avrà un costo unico di 10 euro e potrà essere acquistato direttamente alla biglietteria del teatro il giorno stesso della rappresentazione presentandosi trenta minuti prima dell’inizio, oppure prenotato attraverso Giallo Mare Minimal Teatro.