Tassa rifiuti: nuovo regolamento Diminuzione della bolletta

Tema principale del consiglio comunale di giovedì scorso, sospeso e rinviato al prossimo mercoledì 31 maggio, era l’approvazione del nuovo regolamento Tari e delle tariffe Tari 2023. La novità più importante riguarda la diminuzione della bolletta per le utenze domestiche dell’1,5% di media (quindi con eccezioni che vanno dallo 0,5% al 5% circa). Una riduzione – viene spiegato da Palazzo Stefanelli – che si potrà notare nella bolletta del prossimo ottobre. Ed il merito, tra gli altri fattori, è del lavoro degli uffici comunali che nel corso del 2022, ma sta proseguendo, hanno messo in campo un’efficiente lotta all’evasione che ha permesso di recuperare quasi 2 milioni di euro, 677mila euro derivanti da omesse dichiarazioni (utenze non censite) e 1,2 milioni da mancati pagamenti. Quindi ad un aumento della base imponibile. A questi si aggiunge una leggera riduzione dei costi fissi per la gestione del servizio da parte di Geofor che permette di far fronte alla fine dei rimborsi Covid che fino ad ora erano garantiti dallo Stato. Da questa riduzione dell’1,5% di media per le utenze domestiche è esclusa la scontistica correlata al nuovo sistema di raccolta puntuale dell’indifferenziata. Questa riduzione si è già potuta vedere, parzialmente, nella bolletta dell’aprile scorso, ma dove si vedranno le principali riduzioni, che saranno maggiori per chi ha conferito meno indifferenziata durante tutto il 2023, sarà nella bolletta di aprile 2024 che si riferisce all’anno precedente. Sarà questa la prima bolletta dovrà si potrà constare l’effettiva riduzione correlata alla puntuale riferita ad un’intera annualità. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, la tariffa per il 2023 resterà sostanzialmente la stessa. Ma delle modifiche al regolamento Tari e di queste nuove tariffe per il 2023, oltre che del rifacimento del campo sportivo e della scuola 0-6 Catarsi a La Rotta, della Rsa ai Fabbri ecc., se ne parlerà nel consiglio di mercoledì prossimo 31 maggio.

l.b.