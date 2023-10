Tartufo Scocca l’ora delle mostra di Forcoli

Per il momento la quantità è inferiore alle aspettative. Ma il trifolai assicurano: la qualità è eccellente. Le celebrazioni del tartufo bianco 2023 sono già iniziatie e, una delle tappe da sempre più attese, è quella della Mostra mercato del tartufo di Forcoli, giunta alla 37esima edizione, che si svolgerà negli spazi del Centro Nuova Primavera i prossimi 6, 7 e 8 ottobre.

L’evento si inserisce appunto nella stagione delle feste del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi. La mostra mercato – il cui programma è stato presentato ieri alla presenza dle presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e del consigliere regionale Andrea Pieroni – è l’occasione per un pranzo o una cena a base di tartufo o di fungo porcino, e per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini ai formaggi, fino all’olio extravergine di oliva. Si inizia venerdì 6 ottobre con la Cena di Gala, a menu fisso e su prenotazione obbligatoria. Il menu completo è consultabile sul sito www.tartufodiforcoli.it. Durante la serata verrà consegnato il Tartufo d’Oro, premio che l’amministrazione comunale di Palaia dedica allo sportivo toscano che più si è distinto negli ultimi mesi. Quest’anno il premio andrà a Federica Squarcini, pallavolista della nazionale italiana nata e cresciuta in Valdera, protagonista di un anno ricco di successi in campionato e con la nazionale stessa.

Sabato pomeriggio si apre la mostra mercato con gli espositori di tartufo, funghi e prodotti locali. Il pomeriggio sarà arricchito da esibizioni di pattinaggio e di calcio con le società che gravitano intorno al Centro Nuova Primavera. Immancabile, per tutti gli appassionati, la cena presso il ristorante al coperto con menu alla carta.bLa mostra mercato riapre la domenica mattina e fino a tarda sera sarà arricchita dalla presenza di un mercatino artigianale, mostre fotografiche, esibizioni di danza e musicali, fino alla tombola del tardo pomeriggio. Il ristorante al coperto sarà aperto sia a pranzo che a cena. Poi partire da venerdì 20 ottobre e fino al 7 dicembre si susseguiranno gli appuntamenti nei ristoranti del Comune di Palaia che proporranno i loro piatti a base di tartufo.

C. B.