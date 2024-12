Tanning Orienteering: un ponte tra scuola e lavoro nell'industria conciaria

Un ponte verso il futuro nel rapporto scuola lavoro. Una delegazione di circa venti, tra docenti e dirigenti scolastici del distretto conciario, ha visitato la Stazione Sperimentale dell’Industria delle Pelli e delle materie concianti nel Comprensorio Olivetti di Pozzuoli e l’antica conceria di Pompei. La visita rientra tra le attività del progetto didattico Tanning Orienteering, promosso da Unic, con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori, per sensibilizzare docenti e studenti sulle opportunità lavorative connesse alla filiera della pelle.

Gli incontri servono a illustrare i diversi ambiti professionali in cui gli studenti possono specializzarsi per lavorare nell’industria conciaria e calzaturiera. La visita alla Ssip è stata finalizzata a spiegare l’importanza delle competenze tecnico-scientifiche a supporto dei processi conciari ed ha visto l’interesse dei numerosi presenti, docenti e dirigenti delle scuole medie inferiori del distretto conciario toscano e degli Istituti Tecnici Cattaneo di San Miniato e Checchi di Fucecchio.

"Tanning Orienteering – sottolinea la dirigente dell’Istituto Cattaneo, Elena Casarosa - valorizza il dialogo tra mondo della scuola e mondo del lavoro nel definire percorsi formativi utili ad accrescere le competenze degli studenti e spendibili con soddisfazione nel mercato del lavoro". Dopo un’introduzione sulle figure professionali preposte alla ricerca, i lavori sono proseguiti nell’area laboratorio Ssip per un focus sulle attività di test e analisi realizzate sui pellami. Coinvolgendo direttamente i docenti nei diversi ambiti lavorativi legati alla filiera della pelle, Tanning Orienteering si propone di agevolarne la loro attività di orientamento.

"Questo progetto– dice Angela Surace, dirigente Istituto Comprensivo di Fucecchio – può rivelarsi utile per accrescere negli studenti più giovani e nelle famiglie la consapevolezza delle opportunità lavorative connesse alla filiera della concia, una delle realtà industriali più significative del loro territorio". Nelle prossime settimane, nell’ambito di Tanning Orienteering, si svolgeranno ulteriori attività di orientamento al Poteco. "Mettere in collegamento scuola, imprenditori e amministrazioni – sottolinea Genny Pellitteri, dirigente del Checchi - è l’idea vincente del progetto grazie al quale riusciamo a raggiungere studenti e famiglie per informarli sulle possibilità lavorative e post-diploma del mondo della calzatura, un mondo in continua evoluzione che richiede nuove professionalità".