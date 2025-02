"Taglio indennità? Presa di giro. Prima hanno devastato le finanze"

SANTA MARIA A MONTE

"Gli amministratori comunali, la sindaca Del Grande e gli assessori, che si autotassano non sono eroi. Anzi, diciamo che non fanno niente di straordinario visto che sono stati proprio loro, nello specifico la sindaca e gli assessori Michi e Lucchesi che facevano parte di quelle giunte, insieme alla ex sindaca Parrella e compagni, a devastare con assoluta indifferenza le finanze e il bilancio del Comune". La consigliera comunale dell’opposizione Fare Insieme, Elisa Eugeni, esponente di Sinistra Plurale, allarga il cerchio delle responsabilità dei problemi finanziari in cui versa il Comune e aggiunge altri dettagli. "Nel 2017 l’amministrazione Parrella aumentò di circa il 10% l’indennità per gli amministratori – attacca Eugeni – Dal 2022 al 2024 l’indennità della sindaca, in base a una legge statale, è passata da 3.396,88 a 4.140 euro lorde mensili. Oggi leggiamo che sindaca e assessori del Comune di Santa Maria a Monte hanno deciso di autotassarsi lasciando nelle case comunali il 20% delle loro indennità. Diciamo… proprio niente di straordinario visto e considerato che sono stati proprio loro, insieme all’ex sindaco Parrella e compagni, a devastare le finanze e il bilancio del Comune. Questi 31mila euro totali, frutto del taglio del 20% delle indennità, sono l’ennesima offesa all’intelligenza civile. E’ bene che i cittadini di Santa Maria a Monte sappiano che comunque le tariffe e la Tari cresceranno. Amministrazioni che distruggono i bilanci senza il minimo senso di responsabilità di rinegoziare i mutui, è un’indecenza e una scelleratezza di chi è indebitato fino alla punta dei capelli e che semplicemente rinvia al futuro prossimo il debito senza chance positive per i cittadini che ripagheranno chissà per quanti anni in aumenti di tariffe, tassettine di soggiorno, addizionali Irpef al massimo livello e risparmio sui servizi, tipo la raccolta dei rifiuti, già di pessima qualità".