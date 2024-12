Tabaccheria Da Zizzi. Un secolo al servizio

Grande festa alla "Tabaccheria Da Zizzi" della Famiglia Dini. La storica attività di Casciana Terme, in via della Sorgente 20, festeggia 100 anni di attività. Un traguardo celebrato con un’emozionante cerimonia al Salone delle Terme di Casciana che ha ripercorso un secolo di storia, festeggiato con un riconoscimento consegnato dal presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, dal presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme Fabio Sassetti e dal responsabile territoriale Luca Favilli a Ivo Dini e alla figlia Sabrina, padre e figlia e allo stesso tempo anima e cuore di un’attività diventata un sicuro punto di riferimento per l’intera comunità di Casciana Terme da ormai quattro generazioni.

"Tutto è cominciato il 19 dicembre 1924 – ricorda Ivo Dini, titolare per oltre 30 anni della tabaccheria oggi gestita dalla figlia Sabrina e storico presidente del Comitato Cascianese Commercianti – zia Isola lasciò il suo patrimonio ai tre nipoti Dino, Augusto e Cesare, con Dino incaricato della gestione del negozio che ha portato avanti per quasi 40 anni. Nel 1962 il testimone passò al figlio Dilvo e alla moglie Lilia e nel 1968 il negozio cambiò sede spostandosi accanto all’Albergo Livorno. Dal 1992 siamo io e Rita a portare avanti la baracca, mentre oggi tocca a mia figlia Sabrina".