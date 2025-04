"Sviluppo sostenibile. Un maxi piano"

Lajatico fa un passo avanti nella sua visione di sviluppo e inclusione con il progetto “Lajatico è... L’Eccellenza nell’Accoglienza“. Questo piano ambizioso rappresenta un esempio unico di rigenerazione urbana, sostenibilità e accessibilità, guidato da un approccio innovativo e umano. È il frutto della programmazione messa in campo dal comune per uno sviluppo sostenibile del territorio sotto il punto di vista dell’accoglienza, il 31 gennaio ha aderito al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, pubblicato dalla presidenza del consiglio dei ministri, un bando di notevole importanza che prevede un minimo di investimento di 1.500.000 euro e massimo 10.000.000. Lajatico e Orciatico saranno al centro di interventi strategici che puntano a valorizzare e rendere fruibili spazi sottoutilizzati e abbandonati. Dal riutilizzo del campo sportivo di Orciatico come centro turistico-sanitario di eccellenza, al recupero del teatro comunale e della piazza Vittorio Veneto nel capoluogo, il progetto mira a creare strutture inclusive, valorizzare il patrimonio storico e migliorare la mobilità sostenibile. "Questo piano è un disegno ambizioso che intreccia cultura, benessere e sostenibilità. Iniziative come i punti di ricarica per E-Bike e la creazione di percorsi accessibili per tutti, dalle persone con disabilità agli anziani e alle famiglie, riflettono il profondo impegno verso l’inclusione sociale – sottolinea il sindaco Fabio Tedeschi – La visione di Lajatico guarda al futuro, offrendo opportunità di lavoro, accoglienza e crescita, sempre mettendo al centro le persone e il rispetto per la comunità e il territorio. Attraverso una rete di partenariati con soggetti pubblici, privati e del terzo settore, il progetto mira a generare energie nuove per far fiorire un modello di sviluppo unico".