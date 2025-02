Supporto delle imprese del territorio. Accordo fra Confesercenti e Barbafieri

Continua lo sviluppo a supporto delle imprese delle tre aree di Confesercenti Valdera – Cuoio e Valdicecina. Una nuova convenzione con l’agenzia assicurativa Barbafieri di Capannoli e Volterra che porterà ad una serie di scontistiche sui servizi assicurativi e per le pratiche riservate agli associati. L’accordo non si limiterà soltanto alla scontistiche ma prevederà, su appuntamento, all’interno degli uffici di Capannoli e Volterra la presenza degli incaricati di Confesercenti per i servizi di patronato e Caf (modello 730 , ISEE, Pratiche pensionistiche, assegni familiari, etc). "Questa nuova convenzione - dichiara Claudio Del Sarto, responsabile d’area insieme alla referente Giulia Dami - ci permetterà di essere ancora più capillari con i servizi di patronato e Caf ma anche con i servizi alle imprese essendo, l’agenzia Barbafieri da anni, un vero e proprio punto di riferimento per le persone e imprese di tutta l’area della Valdera e Valdicecina".