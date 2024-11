Suor Camilla e l’impegno in Albania

Il prossimo incontro della rassegna "La Chiesa di dentro" vedrà la presenza domani alle 21,30 nella chiesa di San Miniato Basso di suor Camilla Maenza, superiora delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli a Mollas di Elbasan in Albania. Suor Maenza racconterà del suo impegno missionario a contatto con minori, persone fragili e disabili; "Missione in Albania, accanto a chi resta", è il titolo dato all’evento. Un appuntamento che sarà preceduto stasera dalla cena e dalla preghiera di Taizé a Gello e seguito sabato da una Messa a Montopoli in cui verrà presentato nei dettagli proprio il progetto dell’"Avvento di fraternità". Seguirà anche qui, una cena insieme ai ragazzi che nell’estate scorsa hanno fatto un’esperienza missionaria in Albania col progetto "Le 4 del pomeriggio". Chiuderà domenica, sempre a Gello, un pranzo-incontro con i partecipanti a "La via dei presepi".