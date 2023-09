Summit di studiosi del Medioevo a San Miniato: convegno su Introspezione e Moti dell'Animo

Dopo la breve pausa estiva, riprendono a pieno ritmo e con rinnovato entusiasmo le iniziative culturali del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo con un importante convegno sul tema "Introspezione e moti dell’animo nel Tardo Medioevo (secoli XIII-XVI)", che si aprirà giovedì alle 15 a Palazzo Grifoni-. Un evento di portata nazionalòe che vedrà l’intervento di illustri professori universitari non solo degli Atenei italiani ( Siena, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Napoli l’Orientale e Napoli Federico II, Macerata, Università del Molise ), ma anche di Università europee e non, (Germania, Spagna, Olanda, Canada), così da offrire un panorama ampio di ricerche le più attuali e aggiornate, favorendo, nel contempo, confronti critici a vasto raggio. Al Convegno prenderanno parte anche 11 tra dottorandi e studenti universitari vincitori di borsa di studio in virtù di un sostegno specifico della Fondazione Mario Marianelli.