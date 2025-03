Strade e frane dopo il maltempo: "La Provincia si è mobilitata subito"

I lavori più urgenti dopo il maltempo e le frane. La Sp42 "Via Terricciolese" è riaperta. Ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e del sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, sulla viabilità che era stata interessata dalla frana. Presente alla riapertura della viabilità anche il consigliere provinciale del Gruppo Comunità e Territori, Matteo Bagnoli. "Si è trattato di un importante intervento, in cui fin da subito la struttura tecnica provinciale si è occupata della messa in sicurezza dell’area, con mio diretto interessamento – dice Angori –. Le operazioni sono già state ultimate, e sono consistite anche nel ripristino e riprofilatura della viabilità, e rinforzo della zona attraverso la collocazione di geoblocchi. Un intervento del valore complessivo di circa 180mila euro, che ha riguardato una zona a monte". "Ringraziamo il presidente Angori, tutti i tecnici della provincia e i dipendenti del Comune di Terricciola per l’importante intervento fatto – dice il sindaco Arcenni –. Grazie alla provincia abbiamo potuto riaprire la strada Sp42 in tempi brevissimi. Questo ci fa capire come sia fondamentale programmare un grande piano comune per la messa in sicurezza dei nostri territori".

"Abbiamo ripetuto un sopralluogo anche nel Comune di Palaia dove sono iniziati gli interventi sulle frane della Sp36 Palaiese – precisa Angori –. Anche in questo caso abbiamo verificato con la sindaca Marica Guerrini lo stato di avvio delle lavorazioni sulla viabilità che al momento rimane interdetta al traffico e chiusa anche al transito pedonale e ciclabile dal momento che la zona deve essere messa totalmente in sicurezza". "Ricordo che queste prime operazioni valgono un milione di euro e si tratta di interventi in somma urgenza realizzati dall’ente provinciale – conclude Angori –. Infine stiamo presidiando anche un fronte di frana piuttosto complesso nella zona di San Miniato, con interventi da effettuare del valore di circa 400mila euro. Un impegno dunque costante da parte della Provincia, e diffuso su tutto il territorio".

C. B.