Strada 68 franata, decolla la petizione da consegnare a Salvini

VOLTERRASbarca sul portale Change.org una petizione rivolta al ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini affinché intervenga, con massima urgenza, sulla devastante frana che più di una settimana fa ha travolto la statale 68 nelle vicinanze del bivio di Mazzolla. La raccolta firme, che chiede al ministro anche un sopralluogo sulla statale, è stata avviata dal gruppo di maggioranza consiliare #Fare Volterra. "A seguito del nuovo evento franoso verificatosi al Km 43+300 della Ss 68 il 27 febbraio 2025, il collegamento stradale tra il Comune di Volterra e la Val d’Elsa, Firenze e Siena, come già accaduto nel dicembre scorso, è praticamente interrotto, con grave danno in particolare per i flussi lavorativi dei pendolari e per i flussi turistici, entrambi fondamentali per l’economia di Volterra – recita la raccolta firme – Gli utenti sono costretti a percorsi alternativi che, non solo hanno una durata notevolmente maggiore, ma coinvolgono strade secondarie, non adatte a sostenere il volume di traffico che normalmente percorre la Ss 68. La situazione è insostenibile e servono azioni concrete e tempestive in aiuto di una città e un territorio sottoposto per sua natura ad un continuo e grave rischio idrogeologico".

Ecco le richieste al ministro Salvini: "Per questo motivo - si legge ancora nella petizione - i cittadini, interessati alla viabilità della statale 68, facendo propria la richiesta già inviata dal sindaco di Volterra, Giacomo Santi, chiedono al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini di recarsi a Volterra per prendere visione diretta della situazione attuale e delle criticità complessive della 68, di attivarsi affinché Anas predisponga, nel minor tempo possibile, l’ammodernamento e la messa in sicurezza definitiva della statale e di disporre la creazione di un progetto strutturale per il miglioramento della intera rete viaria della Valdicecina".