Storie di ieri: "Ce n’è di cose da dire"

In occasione della chiusura del progetto Memore Oggi, iniziativa realizzata grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2024", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vogliamo siano arrivatii all’evento conclusivo che si svolgerà domenica alle 16 alla casa di riposo. Il programma del pomeriggio inizierà alle 16 con restituzione finale del laboratorio di teatro e narrazione che Tra i Binari, insieme all’associazione Amici del Campana, ha creato con le persone anziane residenti nella struttura. Un incontro per riprendere un’antica pratica, quella di ascoltare le storie di una comunità attraverso il racconto delle persone più "anziane.

"Ce n’è di cose da dire" è un percorso sonoro e visivo dentro gli spazi e le testimonianze delle persone, un momento di incontro e scambio con una storia passata e presente del quartiere. Le storie di una vita si trasformano in una storia collettiva, un mondo di ricordi, percezioni, di immagini antiche e presenti, creando una memoria collettiva che possa influenzare la nostra percezione di identità, come singoli e come comunità. Il percorso sonoro ha già presente alcune sue pillole nelle varie serate dello scorso Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco. Il progetto ha reso i giovani parte attiva della comunità, mettendoli in relazione con un memoria storica della quale non solo si sono resi testimoni ma anche promulgatori, dando così loro il compito di fare tesoro di un patrimonio comune da poter usare nella vita personale ma anche sociale e culturale della realtà nella quale vivono.