Storico bar, nuova vita: "Ma manca il personale"

Nuova vita per lo storico bar Fantozzi che ora è diventato anche pasticceria, pizzeria e spazio per compleanni. Il grande intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei locali interni e del grande giardino esterno sono arrivati a compimento qualche giorno fa e da fine agosto il Fantozzi ha riaperto in una veste tutta nuova. "Da due anni e mezzo portavamo avanti questo progetto, volevamo cambiare il target della nostra clientela e da questi primi giorni direi che ci siamo riusciti – spiega il proprietario Mickey Condelli – l’investimento è stato importante ma credo che ne varrà la pena. Importante la sinergia che c’è stata con il circolo. Abbiamo pensato ad un locale aperto tutto il giorno, dalla mattina alle 7 con le colazioni fino ai pranzi di lavoro, l’aperitivo, la cena e il dopocena. Fino a mezzanotte e anche oltre. Per questo abbiamo introdotto la nostra pasticceria interna per le paste di qualità e aperto la nuova pizzeria Basilico, con spazio interno ed esterno. Qui c’è spazio anche per eventi, eventi culturali come la presentazione di libri, ne abbiamo fatta una nei giorni scorsi, ma anche per i compleanni con tanto di catering. Il giardino è completamente rinnovato e qui mi piacerebbe installare giochi per bambini, in modo che le famiglie possano venire a fare l’aperitivo in tutta tranquillità lasciando i bambini in uno spazio sicuro. L’ho visto in un locale alle Gran Canarie e mi piacerebbe farlo anche qui. Abbiamo riqualificato un angolo del quartiere". Un ampliamento dell’offerta che sta passando anche da un buon numero di assunzioni, ben 16. Ma non senza fatica. "Due persone le avevo già, 8 sono riuscite ad assumerle ma ne sto cercando altre 6: 2 pizzaioli, 2 camerieri di sala e 2 baristi" dice Condelli, che ricopre anche la carica di presidente di Confcommercio Pontedera e può fare una riflessione ad ampio raggio. "È un incubo trovare nuovi dipendenti – dice – soprattutto dopo la pandemia si fatica a trovare personale che sappia fare questo lavoro, manca la professionalità. Penso che durante la pandemia chi lavorava nella ristorazione abbia cambiato lavoro e adesso non si riesce a trovare le giuste figure. Non mi interessa l’età, cerchiamo persone che conoscano già questo lavoro. Purtroppo vedo imprenditori fare a gara per accaparrarsi i migliori, è brutto ma in questo momento la situazione è questa".