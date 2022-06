Storica profumeria inaugura i locali

Verrà inaugurato domani pomeriggio alle ore 17 a Santa Croce, nella centrale via Corridoni il nuovo negozio di Gianni Poli e Michela Bini: la Maison de Parfum. "L’attività nacque nel lontano 1969 da mio padre Marcello e mia madre Lina – racconta Gianni Poli - in una piccola profumeria in corso Mazzini, del centro storico di Santa Croce. Si chiamava: Profumeria Lina. In seguito, nel 1990 i locali vennero rinnovati e la profumeria, col nome di “Look & Fashion”, venne trasferita in via Verdi. Arrivati ad oggi, dopo trentadue anni, abbiamo deciso di rimetterci in gioco, realizzando un nostro vecchio sogno, aprendo un nuovo negozio in via Corrodoni, 12 ed è così che è nata la “Maison de Parfum”.