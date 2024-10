Storia Alfonsina, la ciclista che cambiò il Giro

Alfonsa Rosa Maria, detta “Alfonsina“ Morini, coniugata Strada, è stata la prima donna a partecipare al Giro d’Italia (nel 1924). La sua storia è il manifesto di una vita anticonformista e libera, vissuta nel segno della parità di genere. A questa straordinaria pioniera, che osò sfidare le convenzioni sociali che identificavano la figura femminile solo come moglie e madre, Pomarance dedica due giornate di eventi realizzati con il sostegno del Comune e organizzati da una rete di realtà locali: Le Amiche di Mafalda, Officine Papage, VeloEtruria, con il supporto di Bikeboobs, Tuscany Love Bike. Sabato 2 novembre alle 21.15, all’interno della rassegna teatrale P.Arte da Noi ,andrà in scena al teatro dei Coraggiosi lo spettacolo “Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione“. In scena l’attrice Federica Molteni racconterà la determinazione di Alfonsina, la sua impresa, realizzata in un’epoca lontana ma non troppo, quando le donne non potevano scegliere marito, professione, destino e nemmeno gli abiti da indossare.

In occasione dello spettacolo dalle 20 in teatro si potrà visitare un’esposizione di biciclette storiche: la mostra, è stata a curata da VeloEtruria ed avrà il compito di introdurre il pubblico al tema della serata.

Domenica 3 novembre tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla “Pedalata per Alfonsina“. Alle 9 ritrovo con biciclette (e casco) davanti al teatro dei Coraggiosi dove sarà offerto da Le Amiche di Mafalda e dalla sezione soci Coop Pomarance un piccolo ristoro ai presenti. Alle 9.30 partenza per le vie del centro: percorso facile, adatto ad ogni tipo di bicicletta e aperto alle famiglie. Alle 10 partenza della pedalata più sportiva di circa 20 km tra Pomarance e Montecerboli, passando per strade sterrate e/o asfaltate, con rientro previsto per pranzo. Per chi volesse partecipare possibilità di noleggio di bici elettrica a 20 euro previa prenotazione, da regolarizzare sul posto.

Per informazioni sul noleggio contattare 3392100298. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il primo novembre.

Per lo spettacolo il costo dei biglietti sarà di: intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 25 e over 65), ridotto 5 euro under 10.

