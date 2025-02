Stop randagismo: "Valutiamo mappatura genetica"

Una mappatura genetica per tentare di frenare l’abbandono dei cani. E’ la proposta del Comune di Volterra dopo l’allarme dell’associazione Gavol. È in vorticoso aumento l’abbandono e il randagismo di cani, legati in particolare all’attività zootecnica con gravi ripercussioni sulla sostenibilità dei costi di gestione del canile comunale, che sono a carico di tutta la comunità, e con problematiche sulla sicurezza del territorio. Nelle ultime settimane, non sono mancati i continui allarmi arrivati dalla Onlus Gavol. Ecco la posizione dell’assessorato benessere e tutela degli animali: "Ricordiamo che l’abbandono di un animale, oltre ad essere un gesto odioso, è reato punito dal codice penale. Siamo consapevoli delle numerose difficoltà in cui versa il settore zootecnico e siamo altrettanto consapevoli della correttezza e responsabilità di tante aziende, purtroppo però il problema sta crescendo e non è più sostenibile. Nonostante le numerose adozioni, che con il contributo come sempre straordinario dell’associazione Gavol vengono portate a termine, il numero dei cani in canile non accenna a diminuire". Una soluzione non è facile, per stessa ammissione di Palazzo dei Priori. "Abbiamo più volte interagito con le autorità preposte ai controlli, ma la situazione non è di semplice risoluzione. Controlli ne sono stati fatti, ma purtroppo non risultano assolutamente risolutivi. C’è collaborazione tra le diverse forze dell’ordine alle quali stiamo chiedendo di massimizzare gli sforzi e di svolgere ancora più attività di controllo". Le azioni da intraprendere: "Stiamo valutando insieme alla Asl - spiega Palazzo dei Priori - di mettere in campo azioni diverse, come la mappatura genetica che ci consenta di rintracciare la provenienza del cane anche senza chip. Invitiamo tutti i cittadini, che potrebbero assistere ad episodi di abbandono, a fornire informazioni alle autorità al fine di poter individuare i responsabili".