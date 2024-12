Stadio, cinghiali a spasso: "Più sicurezza e decoro"

I cinghiali scorrazzano nel quartiere dei Cappuccini e entrano allo stadio comunale. L’allarme arriva dal consigliere comunale di Coalizione Volterra Civica Emiliano Raspi che, durante un allenamento sulle piste del "Signorini", ha notato il passaggio degli ungulati sul rettangolo da gioco. "Era già accaduto qualche anno fa - spiega Raspi - questa volta hanno provocato una buca nel terreno". Ci troviamo nella parte sud dello stadio: da qui sono entrati i cinghiali, forse rompendo le recinzioni. "Il danno riguarda la parte sinistra dove viene battuto il calcio d’angolo - riprende il consigliere di opposizione -. C’è un problema di sicurezza, soprattutto per chi si allena. Un investimento per mettere in sicurezza la recinzione ha un costo basso e ad oggi bisogna intervenire anche per una questione di decoro".

I.P.