Squarcini si veste di tricolore. A Capannoli scoppia la festa: "E’ stata una gioia immensa"

CAPANNOLI

Federica Squarcini fa il bis. Per il secondo anno consecutivo la forte centrale di Capannoli, giocatrice dell’Imoco Volley di Conegliano, conquista il tricolore. Campionessa d’Italia dopo la vittoria di gara 4 giocata sabato sera a Firenze contro la Savino del Bene. "Una gioia immensa – commenta Federica con un filo di voce dopo aver incitato le sue compagne per tutti e quattro i set – vincere la Coppa è una sensazione indescrivibile. E’ stata una serata perfetta. Avevo chiesto alle mie compagne di chiudere la sfida scudetto a Firenze perché c’era tutta la mia famiglia a tifarmi. Appena abbiamo vinto i miei genitori, i miei zii mi hanno raggiunta a bordo campo e vedere mio nipote Tommaso di quasi 3 anni con indosso la maglia del Conegliano venirmi incontro è stato il momento più emozionante". Federica ha contribuito al risultato entrando al servizio in un momento topico del match e senza tradire l’emozione ha centrato un ace con la sua rinomata battuta. "E’ stata una chiamata improvvisa, coach Santarelli mi ha detto che sarei entrata e ho fatto subito punto". Nata a Pontedera il 24 settembre del 2000, alta 183 centimetri – Federica inizia a giocare a pallavolo nella società del suo paese e in breve viene fuori tutto il suo talento. Da sempre Capannoli tifa per lei e ne segue le gesta atletiche che l’ha portata a diventare una giocatrice professionista, centrale nella massima serie e a vestire la maglia della Nazionale. Restando sempre orgogliosa delle sue origini. "Direi che me ne vanto, ho sempre ricevuto il sostegno dai miei concittadini, sento il loro calore, la loro vicinanza che è uno stimolo per il raggiungimento dei miei obiettivi", dice Federica che ha ricevuto anche i complimenti del sindaco e all’assessore allo sport di Capannoli.