Spese con la carta di credito rubata, denunciati

Stavano cercando di fare shopping in un negozio. Ma l’alert della banca ha consentito al proprietario di avvertire i carabinieri di San Miniato. I militari dell’aliquota radiomobile della compagnia hanno subito rintracciato i due soggetti con la carta di credito che era stata rubata alla vittima poco prima dall’interno della propria abitazione. Alla vista dei militari i due soggetti hanno tenatto di darsi alla fuga, ma sono stati bloccati. All’esito degli accertamenti, i due sono satti trovati in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso; un grimaldello utilizzato per aprire porte e finestre la refurtiva asportata poco prima nel corso del furto. I due stranieri, entrambi originari dell’est Europa, sono stati denunciati per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi p oggetti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso tra di loro. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.

C. B.