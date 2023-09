"Spazziamo il Borgo" Raccolta dei rifiuti

"Spazziamo il Borgo" è l’iniziativa che l’associazione Montopoli nel Cuore organizza per stamani, dalle 8 alle 11,30, nel centro storico. Il ritrovo dei volontari è fissato dalle 8 alle 9 al circolo Casa d’Italia. L’obiettivo è quello di raccogliere rifiuti abbandonati per le strade, nei parchi e nei giardini pubblici. Il consiglio degli organizzatori ai volontari è di munirsi di pettorina ad alta visibilità, guanti da lavoro e pinze per raccogliere rifiuti piccoli e grandi.