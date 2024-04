Spaccio e furti: tre in manette. Recuperato un chilo di droga

CASTELFRANCO-CALCINAIA

Un ragazzo e una ragazza, entrambi di origine straniera, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di San Miniato a Castelfranco per detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilo di hashish e 40 dosi di cocaina. L’operazione è scattata in pieno centro dove i carabinieri hanno visto il repentino passaggio di un involucro fra due uomini (l’altro è la terza persona, l’acquirente, segnalato alla Prefettura per assunzione di droghe). Fermato quest’ultimo l’hanno trovato in possesso del sacchettino con la dose di hashish. Nel frattempo altri militari hanno seguito il giovane che aveva ceduto l’involucro fino alla sua abitazione. Qui, dove si trovava anche la donna, al termine della perquisizione sono stati trovati 4 panetti di hashish, 40 dosi di cocaina (circa 400 grammi), materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.500 euro in contanti. L’uomo e la donna sono stati arrestati e trasferiti al carcere Don Bosco.

Tra Calcinaia e Bientina, invece, i carabinieri della compagnia di Pontedera, hanno arrestato un giovane di origine africana per furto con destrezza di un telefono cellulare del valore di 200 euro. Vittima un pensionato a Calcinaia che aveva il telefono nel taschino della camicia. Il ladro è stato individuato a Bientina. Il cellulare è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. I carabinieri sono stati allertati con telefonata al Nue 112.

g.n.