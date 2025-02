Sostenibilità del ciclo dei rifiuti. Incontro sul sistema Peccioli. Discarica di Legoli in primo piano

PECCIOLI Peccioli e il suo sistema, eletto Borgo dei Borghi 2024, famoso per avere realizzato un ambizioso progetto di sviluppo intorno a una discarica di rifiuti urbani. Ed ecco che il 22 febbraio alle 9.30 il Palazzo Senza Tempo farà da quinta all’incontro "Sostenibilità del ciclo dei rifiuti", nuovo appuntamento del Dipartimento Ambiente del Distretto Lions 108/La, cui prenderanno parte il sindaco Renzo Macelloni, Francesco Cottini, governatore Distretto Lions 108/La, il presidente della Regione Eugenio Giani insieme a Fondazione Sviluppo Sostenibile, Reti Ambiente, Scuola Superiore Sant’Anna, assessore regionale Monia Monni e consigliere regionale Marco Landi. La discarica di Legoli come esempio virtuoso in cui la comunità e il territorio riescono a valorizzare una realtà industriale, nata per lo smaltimento dei rifiuti, che in genere evoca immagini contrastate, in cui gli scarti della vita quotidiana si accumulano e si sostituiscono al paesaggio naturale.

La riflessione che propone il Dipartimento Ambiente del Lions, è proprio questa: come progettare il futuro in modo consapevole tutelando il pianeta in cui viviamo? Come continuare a raggiungere gli obiettivi di crescita in modalità sostenibile? Interrogativi che saranno sviscerati con due diversi approfondimenti. Il primo riguarderà lo stato dell’arte con relatori d’eccezione tra cui il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi. Il secondo permetterà di visitare gli impianti Belvedere SpA di trattamento e smaltimento, la discarica e l’impianto Al.Be di produzione di biometano, per concludersi con la visita alla società Revet SpA nei cui impianti si selezionano il vetro, i metalli e le plastiche ed in particolare il riciclo delle "plastiche post consumo", dove potremo assistere ad un intero ciclo di recupero di materia.

Una giornata di approfondimento con l’obiettivo di comprendere come i principi dell’economia circolare, possono aiutarci a modificare radicalmente il modo di pensare, per percorrere nuovi sentieri di crescita nel rispetto dei limiti che la terra ci pone. Il Green Deal europeo è la sfida per rendere l’Unione Europea la prima zona a impatto climatico zero entro il 2050. Il 22 febbraio sarà occasione per capire come potrà avvenire questa trasformazione, quali le opportunità, quale l’influenza sul miglioramento della salute, del benessere e dell’ambiente.