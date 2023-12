Sondaggio Bellaria, ultimi giorni e polemiche

A pochissimi giorni dalla fine del sondaggio, prevista per il 15 dicembre, promosso dall’amministrazione comunale di Pontedera per definire il futuro urbanistico del quartiere Bellaria, continua la bagarre che vede i promotori del comitato Proteggiamo il parco Bellaria difendere una soluzione che non è stata proposta nel sondaggio ma che, secondo loro, sarebbe la più adatta. Da Palazzo Stefanelli intanto fanno sapere diverse centinaia di persone hanno già votato una delle 5 alternative progettuali prospettate dall’amministrazione e che per la prossima settimana è già stata fissata la riunione con la Consulta 3 che ratificherà la scelta dei cittadini. Poi la decisione verrà comunque presa in consiglio comunale.

Ma i promotori del comitato Proteggiamo il parco Bellaria, che nel 2021 raccolse 839 firme lamenta anche uno scarso controllo sull’identità del votante. "Basta mettere nome e cognome, non c’è un controllo effettivo – dicono allarmato il comitato – la stessa persona può quindi votare più volte e condizionare l’esito della votazione".