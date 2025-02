"Son soldi!" al teatro delle Sfide. Riso amaro con Maria Pia Timo

Il tema dei soldi in chiave comica, sotto i riflettori della nuova stagione 2024/2025 del Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX Settembre 30. Sabato 8 febbraio 2025 alle 21.00, è in programma lo spettacolo ‘Sol di Soldi’, con Maria Pia Timo. Un vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere. Di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo. Ingresso 13,00€ intero, 10,00€ ridotto. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli della Stagione su www.guasconeteatro.it.

I soldi. Oggi si parla sol di soldi. Ecco uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal. La moneta vera, falsa, coniata, scritta, scarabocchiata, strappata, rattoppata con lo scotch, l’inflazione, lo spread, il tag, il taeg, gli eurobond, chi sono questi sconosciuti? I soldi, se ti mancano non sai come chiederli e, se ne hai, non sai più dove metterli o cosa farci. Da sotto al materasso, ai fondi di investimento, dai piani d’accumulo ai depositi di monetine di Paperon de’ Paperoni. Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario di cui non capiamo nulla o quasi e ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita di una mano incrociate e l’altra a cercare scongiuri sotto la cintola.

La stagione del Teatro delle Sfide quest’anno va sotto il titolo “L’illogica allegria di un sogno guarito”. Una ventina di appuntamenti di teatro e musica tra ottobre 2024 ad aprile 2025. Un progetto curato da Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Sei le “sfide” in programma: “Principesse allegre, quando la comicità è donna”, “Ecce homo, uomini eccessivi, uomini smisurati”, “Prime assolute”, “Musica espressa”, “Teatro birbante, arguzie in ogni salsa”, “Famiglie e teatro”. Tra gli artisti presenti, tanto per citarne qualcuno, troviamo, Riccardo Goretti, Massimo Bonechi, Katia beni, Gloria Sapio, Maurizio Repetto, Alessandro Gigli, Peppe Voltarelli, Maria Pia Timo, Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Stivalaccio Teatro, Daniela Morozzi, Adriano Miliani.