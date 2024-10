Smaltimento gratis dell’amianto. "Per la tutela della salute pubblica"

CAPANNOLI

Il Comune di Capannoli ha annunciato un nuovo e importante servizio per la cittadinanza con il ritiro a domicilio della micro raccolta dell’amianto. Tutte le utenze domestiche potranno usufruire di questa opportunità, previa richiesta e per aderire al servizio, sarà necessario verificare la presenza dei requisiti consultando le linee guida per lo smaltimento dell’amianto, che saranno disponibili online sul sito di Geofor. Successivamente, gli interessati potranno compilare il modulo di richiesta di intervento che sarà accessibile sia online che presso lo sportello Obiettivo65, operativo ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30, presso il Palazzo Comunale in via Volterranea 133.

"Con questo progetto, il nostro Comune compie un ulteriore passo verso la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. – ha dichiarato la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini – L’amianto rappresenta un pericolo silenzioso che, se non gestito correttamente, può causare gravi danni alla salute. Grazie a questo servizio, offriamo ai cittadini una soluzione semplice, sicura e gratuita per smaltire in modo corretto questi materiali pericolosi. Invito dunque tutte le famiglie a partecipare e a fare la loro parte per mantenere Capannoli un luogo più sicuro e sostenibile".

Dopo aver presentato la richiesta, gli utenti riceveranno un kit speciale al costo forfettario di 100.00 euro da pagare presso la tesoreria comunale. Il kit conterrà tutto il necessario per il corretto trattamento e imballaggio del manufatto in amianto. Una volta confezionato il materiale, l’utente dovrà semplicemente segnalare il completamento del processo scrivendo a [email protected]. A quel punto, Geofor provvederà al ritiro direttamente a domicilio.