Sistemazione del versante in frana Previsti disagi alla circolazione

Un cantiere importante. Ma che nella prossime due settimane creerà alla circolazione stradale a Santa Maria a Monte ed in particolare nel tratto di via Repubblica compreso fra l’intersezione con via Cimitero di Montecalvoli e la via Porticciola, a Montecalvoli, per l’effettuazione di lavori di realizzazione di muro a retta. Si tratta del progetto della sistemazione e messa in sicurezza del versante in frana posto in via della Repubblica che consisterà nella rimozione delle esistenti opere di sostegno in legname che risultano ammalorate e non più idonee, e la realizzazione di un nuovo muro di sostegno a gravità a valle del pendio sul lato sud di Monte Magno. Il muro di sostegno è realizzato in blocchi prefabbricati in calcestruzzo posti a reggipoggio che saranno rivestiti con muratura in pietrame così da creare una continuità armonica che generi un impatto visivo gradevole. A monte della nuova opera di sostegno saranno realizzate idonee opere accessorie per la regimazione delle acque provenienti dal pendio. I lavori saranno per oltre 70mila euro. Sarà disposta la chiusura della strada dalle 8 del primo agosto alle 18 del 13 agosto nel tratto di via Repubblica compreso fra via Cimitero di Montecalvoli e via Porticciola. Il traffico sarà deviato su via Repubblica – via Cimitero di Montecalvoli – via Sotto i Giardini. I pedoni potranno raggiungere la parte alta del paese utilizzando la via Pietrone.