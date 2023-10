Sindaci under 40. Brogi si racconta alla Camera

Francesca Brogi ha raccontato la sua esperienza di giovane sindaca alla Camera dei Deputati durante la conferenza stampa di presentazione della ricerca di Fondazione delle Acli "Achille Grandi" sui sindaci under 40 in Italia. I giovani sindaci sono pochi, circa il 10% del totale, le giovani sindache ancora meno, soltanto l’1,5%. "Ad emergere però – racconta Brogi – è un quadro edificante, cioè la passione di tanti giovani, accomunati dalla vocazione per la politica che hanno scelto di mettersi a servizio delle proprie comunità, con l’ambizione di migliorare i luoghi in cui sono cresciuti. Così è stato anche per me. È stato bello portare l’esperienza di Ponsacco all’attenzione della Camera dei Deputati. Ringrazio Acli, fondazione Achille Grandi e Ires per questo impegno volto a incentivare la partecipazione politica delle nuove generazioni".