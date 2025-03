S’inaugura in Comune l’ufficio di prossimità

A Fauglia apre l’ufficio di prossimità. Il progetto uffici di prossimità si propone l’obiettivo di avvicinare alla giustizia i cittadini che potranno avere un unico punto di riferimento vicino al luogo in cui vivono e disporre di un servizio completo di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale. Gli uffici di prossimità, collegati con il sistema giudiziario offrono la possibilità di poter compiere operazioni per cui normalmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari. L’appuntamento per l’inaugurazione è per lunedì prossimo alle 13 nei locali dell’ufficio anagrafe del Comune di Fauglia in piazza Trento e Triestè. saranno presenti l’Assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente del tribunale di Pisa Beatrice Dani, il sindaco Alberto Lenzi e l’assessora Pietra Molfettini. "Lo sportello di prossimità è un presidio dell’amministrazione giudiziaria – spiega il sindaco Alberto Lenzi, presentando questo nuovo servizio che arriva sul territorio – che avvicina i servizi ai territori e facilita l’accesso ai cittadini ed è frutto della collaborazione tra amministrazione giudiziaria, Regione Toscana e Comuni".

C. B.